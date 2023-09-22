Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на наказание от РФС
РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей за высказывания в адрес журналиста. Также тренеру запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.
РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей за высказывания в адрес журналиста. Также тренеру запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.
«Я не спокойно отнесся к этому наказанию. Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на её содержание. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз таки чуть меньше досталось. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде. Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют, когда ты действующий тренер и у тебя контракт с какой-то командой Премьер-Лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги — от футбола, но сейчас… Не хочу на эту тему говорить», — сказал Слуцкий в «Коммент. Шоу».
При этом на предложение Константина Генича оплатить штраф за него или собрать необходимые средства с помощью донатов, Леонид Слуцкий ответил отказом.
В Российском футбольном союзе прокомментировали заявление Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школе.
«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», — сообщил представитель РФС «Чемпионату».
В 2016 году спортивное общество ЦСКА открыло в Волгограде футбольную школу имени Слуцкого. С начала 2018 года школа перестала находиться под эгидой ЦСКА, а с сезона-2018/2019 стала частью школы футбольного клуба «Ротор».
52-летний Леонид Слуцкий после увольнения в ноябре 2022 года из «Рубина» в настоящий момент находится без клуба. Ранее специалист возглавлял сборную России, работал в российских клубах ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве» и «Уралане». Также Леонид Слуцкий был главным тренером английского «Халл Сити» и нидерландского клуба «Витесс».