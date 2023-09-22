Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на наказание от РФС

«Я не спокойно отнесся к этому наказанию. Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на её содержание. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз таки чуть меньше досталось. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде. Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют, когда ты действующий тренер и у тебя контракт с какой-то командой Премьер-Лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги — от футбола, но сейчас… Не хочу на эту тему говорить», — сказал Слуцкий в «Коммент. Шоу».