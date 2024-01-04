«Зенит» объявил о переходе 17-летнего бразильца Педро

Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» получил право на преимущественный выкуп бразильского таланта в январе 2023 года в рамках сделки по переходу в «Коринтианс» нападающего питерцев Юри Альберто. В июне стало известно, что российский клуб договорился о покупке 50% прав на 17-летнего футболиста за 9 млн евро.

«Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа талантливого бразильского игрока. Нападающий присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях в клинике “Мой медицинский центр”. Футбольный клуб “Зенит” приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург», — сказано в сообщении «Зенита».

Педро является воспитанником «Коринтианса» и одним из самых талантливых бразильских игроков. Он выступал за все детские и юношеские национальные сборные Бразилии, начиная с 11-летнего возраста. В прошлом году Педро в составе молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки, став вторым самым юным игроком в истории команды. Он дебютировал за бразильскую молодежку в возрасте 16 лет 11 месяцев и 14 дней.

За первую команду «Коринтианса» Педро провел 21 матч и отметился одним забитым мячом. Он выступает на позиции левого вингера, однако также может сыграть на правом фланге и на месте оттянутого нападающего.