Футболист «Зенита» перешел в «Балтику»
19-летний Данила Козлов продолжит карьеру в клубе из Калининграда.
Балтика
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19-летний Данила Козлов продолжит карьеру в клубе из Калининграда.
Футболист молодежной сборной России Данила Козлов перешел из петербургского «Зенита» в «Балтику».
Молодой полузащитник пописал контракт с клубом сроком на 4,5 года. Как отмечает пресс-служба «Зенита», петербургский клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа трансфера игрока.
Воспитанник «Зенита» Данила Козлов дебютировал во взрослой команде в феврале 2023 года и с тех пор провел за сине-бело-голубых три матча.