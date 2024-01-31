Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Зенита» перешел в «Балтику»

19-летний Данила Козлов продолжит карьеру в клубе из Калининграда.

Балтика
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/fcbaltika

Футболист молодежной сборной России Данила Козлов перешел из петербургского «Зенита» в «Балтику».

Молодой полузащитник пописал контракт с клубом сроком на 4,5 года. Как отмечает пресс-служба «Зенита», петербургский клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа трансфера игрока.

Воспитанник «Зенита» Данила Козлов дебютировал во взрослой команде в феврале 2023 года и с тех пор провел за сине-бело-голубых три матча.

 Тарасова — о допинге Валиевой: «На месте Тутберидзе я бы сказала,...
Валиева перестала посещать тренировки Этери Тутберидзе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь