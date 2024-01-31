Футболист «Зенита» перешел в «Балтику»

Молодой полузащитник пописал контракт с клубом сроком на 4,5 года. Как отмечает пресс-служба «Зенита», петербургский клуб оставил за собой приоритетное право обратного выкупа трансфера игрока.

Воспитанник «Зенита» Данила Козлов дебютировал во взрослой команде в феврале 2023 года и с тех пор провел за сине-бело-голубых три матча.