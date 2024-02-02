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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

​Уткин прокомментировал срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале высказался о проблемах петербургского «Зенита» на трансферном рынке.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом месяце чемпионы России искали футболиста с российским паспортом, способного сыграть на позиции левого защитника. По сообщениям СМИ, питерцы договорились с «Локомотивом» о трансфере Наира Тикнизяна, но не смогли согласовать с 24-летним защитником финансовые условия контракта.

«Зенит» продолжает мучительный поиск футболиста с российским паспортом, ну или хотя бы имеющего право играть в российском чемпионате вне лимита легионеров. Понимаете, на восемь миллионов уже не нашли. «Зенит» убеждает, что переговоры по Тикнизяну продолжаются. Но сам Тикнизян никак на это не реагирует. Он считает, что вопрос закрыт. Посмотрим, во что это выльется.

«Зенит» еще пытался переключиться на динамовца Скопинцева, но им сказали: «Ребята, это будет стоить еще дороже, чем Тикнизян, поэтому идите-ка вы пока своей дорогой». Ну, Зенит и идет. Его магистральная дорога нам всем прекрасно известна, и за этим следить мы тоже не устаем", — сказал Уткин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Первым соперником подопечных Сергея Семака после зимнего перерыва станет московский «Спартак». Матч пройдет 2 марта на «Газпром Арене».

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