Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Зарубежный
4.02
Интер
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Лион
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Реал
Атлетико
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Хорди Томпсон: Хочу показать — на самом деле я хороший человек

В конце января «Оренбург» объявил о переходе скандального нападающего «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РПЛ

19-летний Хорди Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Для того чтобы покинуть пределы Чили футболисту пришлось оставить под залог квартиру своего агента. По окончании сезона Томпсону необходимо будет вновь получить разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

В интервью «Матч ТВ» чилиец рассказал, что сейчас перед ним стоит задача доказать, что в этой жизни можно все исправить.

«Я стараюсь показать себя с положительной стороны. Понятно, что есть негативные комментарии в мой адрес, во время матчей меня освистывали с трибун. Но я стараюсь не обращать на это внимание, фокусируюсь на футболе. Год получился очень сложным для меня. Были и взлеты, и падения. К первому я отнесу то, что начал стабильно играть в стартовом составе своей команды. К второму — то, что произошло со мной вне футбола. Теперь я должен показать, что на самом деле я хороший человек, что все можно в этой жизни исправить», — сказал чилийский новичок «Оренбурга».

«Думаю, мне сложно будет попасть в сборную Чили из‑за моих проблем, с которыми я столкнулся в прошлом году. Мне кажется, что в первую очередь мне нужно исправиться в личностном плане, снова встать на правильный путь», — добавил Хорди Томпсон.

«Оренбург» после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей.

 События недели. Приговор Валиевой, НХЛ едет на Олимпиаду, Хэмилтон...
Хорди Томпсон: Хочу показать — на самом деле я хороший человек
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь