Хорди Томпсон: Хочу показать — на самом деле я хороший человек

19-летний Хорди Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Для того чтобы покинуть пределы Чили футболисту пришлось оставить под залог квартиру своего агента. По окончании сезона Томпсону необходимо будет вновь получить разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

«Я стараюсь показать себя с положительной стороны. Понятно, что есть негативные комментарии в мой адрес, во время матчей меня освистывали с трибун. Но я стараюсь не обращать на это внимание, фокусируюсь на футболе. Год получился очень сложным для меня. Были и взлеты, и падения. К первому я отнесу то, что начал стабильно играть в стартовом составе своей команды. К второму — то, что произошло со мной вне футбола. Теперь я должен показать, что на самом деле я хороший человек, что все можно в этой жизни исправить», — сказал чилийский новичок «Оренбурга».