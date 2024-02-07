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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловчев: Абаскалю недолго осталось работать в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

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Источник: РИА "Новости"

Испанский наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» сказал: «Насколько мне известно, каких‑то конкретных целей у “Спартака” от руководства нет. Да, клуб великий, но не все цели сходятся с результатами. Сейчас команда набирается опыта и становится лучше».

75-летний Евгений Ловчев, проведший за «Спартак» 249 матчей в чемпионатах СССР прокомментировал слова нынешнего главного тренера красно-белых.

«Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая. Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.

У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — говорится в телеграм-канале «Ловчев Online».

Недавно футбольный агент Вадим Шпинев рассказал о конфликте капитана «Спартака» Георгия Джикии с Гильермо Абаскалем.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2023/2024, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

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