Ловчев: Абаскалю недолго осталось работать в «Спартаке»

Испанский наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире «Матч ТВ» сказал : «Насколько мне известно, каких‑то конкретных целей у “Спартака” от руководства нет. Да, клуб великий, но не все цели сходятся с результатами. Сейчас команда набирается опыта и становится лучше».

«Абаскаль сказал, что ему не поставлены конкретные цели на сезон, важно набраться опыта, команда молодая. Откровенно говоря, молодым состав команды я не назову. Сейчас уже достаточно много иностранцев, и надо отвечать за результат.



У меня впечатление простое по этим словам: если тренер начинает говорить о том, что надо набраться опыта, что у него молодая команда, ребята прогрессируют, ему в команде осталось недолго, а результата ждать не стоит», — говорится в телеграм-канале «Ловчев Online».