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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Спартака» Джикия не перейдет в «Трабзонспор»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, опроверг слухи о переговорах с «Трабзонспором». Об этом сообщает РИА Новости.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Трабзонспор» контактирует с 30-летним россиянином на предмет перехода после окончания сезона в статусе свободного агента.

«Мы уже изложили нашу позицию. Георгий — игрок “Спартака” и не ведет ни с кем переговоры», — сообщил Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт защитника с командой истекает ближайшим летом. Ранее Шпинев заявил, что Джикия не продлит контракт с московским клубом, если главный тренер Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

В этом сезоне Джикия провел за «Спартак» лишь девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Капитан «Спартака» Джикия не перейдет в «Трабзонспор»
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