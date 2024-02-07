Капитан «Спартака» Джикия не перейдет в «Трабзонспор»

Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Трабзонспор» контактирует с 30-летним россиянином на предмет перехода после окончания сезона в статусе свободного агента.

«Мы уже изложили нашу позицию. Георгий — игрок “Спартака” и не ведет ни с кем переговоры», — сообщил Шпинев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт защитника с командой истекает ближайшим летом. Ранее Шпинев заявил, что Джикия не продлит контракт с московским клубом, если главный тренер Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.