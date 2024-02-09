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19:06 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА отказался продать своего легионера за 6 млн евро

ЦСКА отклонил предложение по продаже форварда сборной Чили Виктора Давилы в иностранный клуб.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо сообщил, что мексиканская «Америка» сделала предложение трансферу Виктора Давилы, но в ЦСКА рассчитывают на форварда сборной Чили.

«Да, к Давиле был конкретный интерес. Но Виктор присоединился к ЦСКА только в конце августа и, пожалуй, только сейчас можно считать, что процесс адаптации пройден», — написал Брейдо.


По словам Брейдо, у Давилы состоялся разговор с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым и тренерским штабом, которые дали понять, что в клубе на него рассчитывают.

«Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», — добавил Брейдо.

По информации «Чемпионата», мексиканская «Америка» предложила 6 миллионов евро.

Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» летом 2023 года. За армейский клуб 26-летний чилийский форвард сыграл 15 матчей и забил три гола.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

 ЦСКА отказался продать своего легионера за 6 млн евро
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