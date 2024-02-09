ЦСКА отказался продать своего легионера за 6 млн евро

По словам Брейдо, у Давилы состоялся разговор с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым и тренерским штабом, которые дали понять, что в клубе на него рассчитывают.

«Игрок это принял и воодушевился, поэтому на поступившие предложения последовал отказ», — добавил Брейдо.

По информации «Чемпионата», мексиканская «Америка» предложила 6 миллионов евро.

Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» летом 2023 года. За армейский клуб 26-летний чилийский форвард сыграл 15 матчей и забил три гола.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.