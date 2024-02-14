Суд рассмотрит апелляцию Промеса на тюремное заключение 20 февраля
Слушание апелляции нападающего «Спартака» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений брату состоится 20 февраля.
Слушание апелляции нападающего «Спартака» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений брату состоится 20 февраля.
В июле 2023 года суд Амстердама приговорил футболиста «Спартака» к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и обязал выплатить компенсацию пострадавшему.
«Что касается уголовного дела, то на 20 февраля назначено так называемое формальное слушание. Это очень краткое заседание, на котором рассматривается ход расследования, дело еще не обсуждается в деталях. Это скорее формальность. Предлагаем вам время от времени проверять, назначено ли еще слушание по существу» — приводит слова представителя пресс-службы Апелляционного суда Амстердама ТАСС.
Инцидент произошел летом 2020 года Промес ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья.
Также в 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, нападающий красно-белых якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому Промес заплатил €250 тыс за утерянный кокаин «ради своей безопасности».
По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, футболист «Спартака» был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении €75 тыс в торговлю наркотиками и организации доставки запрещенных веществ. 24 января 2024 года прошли слушания по делу о контрабанде кокаина, в ходе которых прокуратура запросила для Промеса девять лет тюремного заключения.