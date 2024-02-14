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14:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Автомобиль Квинси Промеса прослушивали с июня 2020 года

Машина нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса прослушивалась с июня 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения окружного суда Амстердама.

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Источник: ТАБЛИЦЫ ГРУПП КУБКА РОССИИ

В материалах суда говорится, что автомобиль Mercedes-Benz AMG A35, которым пользовался Промес, просушивался с 17 июня 2020 года. В одном из разговоров футболист «Спартака» сказал своему собеседнику, что больше денег ему приносит бизнес, чем игра в футбол. По неофициальным данным, зарплата Промеса в московском «Спартаке» составляет 3,5 млн евро в год.

Суд Амстердама признал Квинси Промеса виновным в деле о контрабанде кокаина и заочно приговорил к шести годам тюремного заключения. Сам футболист не присутствовал на заседании суда. В данный момент он находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.

В 2020 году полиция перехватила в порту Антверпена две партии кокаина из Бразилии общим весом 1362 кг. По версии следствия, эта поставка принадлежала Промесу, который активно промышлял контрабандой наркотиков. После прослушивания телефонных разговоров выяснилось, что футболист «Спартака» вложил в операцию по транспортировке кокаина в Европу 200 тыс. евро, рассчитывая выручить с дальнейшей продажи около шести миллионов евро.

В феврале 2021 года Промес покинул амстердамский «Аякс» и вернулся в московский «Спартак». В этом сезоне он провел за красно-белых 21 матч, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца этого сезона.

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Автомобиль Квинси Промеса прослушивали с июня 2020 года
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