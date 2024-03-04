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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мне больше понравилось бы играть летом». Личка — о паузе в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал об отношении к зимнему перерыву в РПЛ. Об этом сообщает Legalbet.

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«Что делать с длинным зимним перерывом в РПЛ? Я понимаю, что в России холодная зима. В Сочи, Краснодаре и Ростове другой климат, а на стадионе в Санкт-Петербурге могут закрыть крышу и все будет хорошо, но в Екатеринбурге, например, было минус 30. Как в таких условиях играть в футбол? В чемпионате России раньше играли по системе весна-осень. Я думаю, что это хорошо, потому что летом поля в хорошем состоянии и погода супер. Но при этом в ноябре, когда идёт борьба за чемпионство и сохранение места в РПЛ, газоны уже становятся хуже. Всегда есть плюсы и минусы.

Какое решение этой проблемы я вижу? Честно скажу, что мне больше понравилось бы играть летом, потому что погода больше позволяет это делать. С другой стороны, сейчас только в Воронеже было очень тяжелое поле, а ноябре или декабре, когда мы играли дома, поле всегда было хорошо подготовлено», — сказал Личка.

В первом матче после зимней паузы подопечные Марцела Лички обыграли московский «Локомотив» (2:1). Благодаря этой победе «Динамо» укрепилось на третьей строчке в турнирной таблице, сократив отставание от «Зенита» и «Краснодара» до двух и четырех очков соответственно.

Следующий матч «бело-голубые» проведут в субботу, 9 марта, дома против «Ахмата».

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