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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Морено: Между работой в «Барселоне» и «Сочи» нет разницы

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сравнил работу тренером в «Сочи» и в «Барселоне».

Сочи
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Источник: ФК "Сочи"

46-летний испанский специалист Роберт Морено, в декабре 2023 года возглавивший «Сочи», поделился воспоминаниями о работе ассистентом главного трененра в «Барселоне».

«Период работы в “Барселоне” был невероятным, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси-Суарес-Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

Между работой в “Барселоне” и “Сочи” нет разницы — это просто футбол. Всё, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки “Барселоны” ― такие же люди, различается только их уровень.

Ключевая разница футболистов, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли всё на свете — на следующий день они выходят на тренировку ради того, что выиграть ещё больше. Но глобально между работой в “Барселоне” и в “Сочи” нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в “Барселоне”, и в “Сочи” я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — сказал Морено в интервью «Чемпионату».

Морено работал ассистентом Луиса Энрике в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании. В 2019 году на протяжении 9 матчей возглавлял сборную Испании (7 побед и две ничьи). Позднее Роберт был главным тренером «Монако» и «Гранады».

«Сочи» после 19 туров занимает последнее, шестнадцатое, место в турнирной таблице РПЛ. От 14-го места, позволяющего принять участие в стыковых матчах за право участия в Премьер-лиге в следующем сезоне, клуб с юга России отделяют 4 очка.

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