Морено: Между работой в «Барселоне» и «Сочи» нет разницы

«Период работы в “Барселоне” был невероятным, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси-Суарес-Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.



Между работой в “Барселоне” и “Сочи” нет разницы — это просто футбол. Всё, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки “Барселоны” ― такие же люди, различается только их уровень.



Ключевая разница футболистов, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли всё на свете — на следующий день они выходят на тренировку ради того, что выиграть ещё больше. Но глобально между работой в “Барселоне” и в “Сочи” нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в “Барселоне”, и в “Сочи” я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — сказал Морено в интервью «Чемпионату».