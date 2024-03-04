Шелия рассказал, в чем грузинские игроки талантливее российских

«В России больше дисциплины и выносливости, но талантов в Грузии не меньше. Тем более без усилия талант не развить. Может быть, грузины техничнее с мячом, потому что любят с ним возиться. В любой грузинский двор зайдешь, в любой деревне — никто не любит пас отдавать. Такая культура игры с детства. А так тот же Миранчук очень техничный. Как и Головин. Саша, безусловно, сильный футболист.



Хвича или Аршавин? Надо посмотреть через несколько лет — Аршавин давно закончил. Помню игру Андрея — он был машиной, просто топ. Играл в “Арсенале”, а что творил в “Зените” и в сборной! Не везде рождаются такие футболисты на потоке. В Грузии кого вспомнить на этой позиции, кроме Хвичи? Тяжело, даже некого», — сказал Шелия.