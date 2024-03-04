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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Шелия рассказал, в чем грузинские игроки талантливее российских

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в интервью Sport24 сравнил техническую оснащенность российских и грузинских футболистов.

Ахмат
Грузия
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Источник: ФК "Ахмат"

«В России больше дисциплины и выносливости, но талантов в Грузии не меньше. Тем более без усилия талант не развить. Может быть, грузины техничнее с мячом, потому что любят с ним возиться. В любой грузинский двор зайдешь, в любой деревне — никто не любит пас отдавать. Такая культура игры с детства. А так тот же Миранчук очень техничный. Как и Головин. Саша, безусловно, сильный футболист.

Хвича или Аршавин? Надо посмотреть через несколько лет — Аршавин давно закончил. Помню игру Андрея — он был машиной, просто топ. Играл в “Арсенале”, а что творил в “Зените” и в сборной! Не везде рождаются такие футболисты на потоке. В Грузии кого вспомнить на этой позиции, кроме Хвичи? Тяжело, даже некого», — сказал Шелия.

Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. В этом сезоне 35-летний вратарь провел в РПЛ за грозненцев 18 матчей, в которых пропустил 18 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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