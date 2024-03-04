Клуб из чемпионата Франции интересуется Антоном Миранчуком
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заинтересовал французский «Нант». Об этом сообщает Metaratings.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заинтересовал французский «Нант». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, представители европейского клуба провели неформальные переговоры с представителями 28-летнего футболиста на предмет возможного подписания летом, когда у него истечет срок действия контракта с московским клубом.
Ранее агент игрока неоднократно заявлял о желании Миранчука продолжить карьеру в Европе, где уже четвертый сезон играет его брат-близнец Алексей. Зимой сообщалось об интересе к игроку со стороны турецких клубов «Бешикташ» и «Трабзонспор».
В этом сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
«Нант» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом сезоне клуб стал финалистом, а в позапрошлом — обладателем Кубка Франции.
Антон Миранчук может стать третьим российским футболистом в Лиге 1 после Александра Головина («Монако») и Далера Кузяева («Гавр»).