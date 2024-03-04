Клуб из чемпионата Франции интересуется Антоном Миранчуком

По информации источника, представители европейского клуба провели неформальные переговоры с представителями 28-летнего футболиста на предмет возможного подписания летом, когда у него истечет срок действия контракта с московским клубом.

Ранее агент игрока неоднократно заявлял о желании Миранчука продолжить карьеру в Европе, где уже четвертый сезон играет его брат-близнец Алексей. Зимой сообщалось об интересе к игроку со стороны турецких клубов «Бешикташ» и «Трабзонспор».

В этом сезоне Антон Миранчук провел за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

«Нант» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом сезоне клуб стал финалистом, а в позапрошлом — обладателем Кубка Франции.