Ловчев — о нападающем «Спартака» Угальде: Парень интересный
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о новом футболисте красно-белых Манфреде Угальде.
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о новом футболисте красно-белых Манфреде Угальде.
«Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно. Хотя у “Спартака” есть два примера. Это Деми де Зеув, который играл в сборной тогда еще в Голландии, и он приехал и сел на скамейку запасных. И Гус Тил, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист. Оттуда все равно качественные футболисты приходят, обученные, качественные, там хорошая школа», — сказал Ловчев на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова в выпуске «Футбольная Столица».
21-летний Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» 29 января. В сезоне-2023/24 нападающий провел 25 матчей за нидерландский клуб, в которых забил девять мячей и сделал семь голевых передач. Сумма трансферной компенсации составила €13 млн. В матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» он дебютировал в составе красно-белых.