Ловчев — о нападающем «Спартака» Угальде: Парень интересный

«Вот все про Угальде говорят, ну и парень-то интересный. Более того, мне кажется, когда покупаешь игрока из голландского футбола, это уже интересно. Хотя у “Спартака” есть два примера. Это Деми де Зеув, который играл в сборной тогда еще в Голландии, и он приехал и сел на скамейку запасных. И Гус Тил, которого очень хвалили. Слуцкий говорил, это очень интересный футболист. Оттуда все равно качественные футболисты приходят, обученные, качественные, там хорошая школа», — сказал Ловчев на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова в выпуске «Футбольная Столица».