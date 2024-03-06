Девушка Промеса опубликовала видео с Квинси из ночного клуба
Ранее сообщалось, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес находится в Дубае под домашним арестом.
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Ранее сообщалось, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес находится в Дубае под домашним арестом.
Девушка Квинси Промеса Табата Робинсон опубликовала в соцсетях видео, где она вместе с футболистом «Спартака» отдыхает в ночном клубе Дубая.
29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.
С февраля 2024 года Квинси Промес стал часто появляться в соцсетях в компании новой девушки. Табата Робинсон родом из Нью-Йорка, она работала стриптизершей и барменом, затем стала участницей популярного реалити-шоу Bad Girls Club. В 2017 году девушка подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и взяла псевдоним DreamDoll. Табата занимается хип-хоп-музыкой.
14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. Летом 2023 года футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, в общей сложности игрок «Спартака» приговорен к 7,5 годам заключения.
В сезоне-2023/24 Квинси Промес провел в РПЛ 17 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.
Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.