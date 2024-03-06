Девушка Промеса опубликовала видео с Квинси из ночного клуба

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240699&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка Квинси Промеса Табата Робинсон опубликовала в соцсетях видео, где она вместе с футболистом «Спартака» отдыхает в ночном клубе Дубая.

29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

С февраля 2024 года Квинси Промес стал часто появляться в соцсетях в компании новой девушки. Табата Робинсон родом из Нью-Йорка, она работала стриптизершей и барменом, затем стала участницей популярного реалити-шоу Bad Girls Club. В 2017 году девушка подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и взяла псевдоним DreamDoll. Табата занимается хип-хоп-музыкой.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. Летом 2023 года футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, в общей сложности игрок «Спартака» приговорен к 7,5 годам заключения.

В сезоне-2023/24 Квинси Промес провел в РПЛ 17 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.