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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил о возвращении в клуб Константина Зырянова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назначен советником председателя правления сине-бело-голубых.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

«Зенит» на официальном сайте объявил о новой должности для легенды клуба.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у “Зенита”. Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — гласит сообщение пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год, в составе которого трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. После завершения карьеры Зырянов возглавлял молодежную команду «Зенита». С 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял выступающий в Первой лиге новороссийский «Черноморец».

После 19 туров РПЛ сезона-2023/24 «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая на 2 очка от лидирующего «Краснодара».

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«Зенит» объявил о возвращении в клуб Константина Зырянова
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