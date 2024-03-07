«Зенит» объявил о возвращении в клуб Константина Зырянова

Источник: https://vk.com/fcchernomorets.nvrsk

«Зенит» на официальном сайте объявил о новой должности для легенды клуба.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у “Зенита”. Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — гласит сообщение пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год, в составе которого трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. После завершения карьеры Зырянов возглавлял молодежную команду «Зенита». С 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял выступающий в Первой лиге новороссийский «Черноморец».