Червиченко: Зачем Ивичу «Спартак»? Это бред и сектантство
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении наставника «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении наставника «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых.
После поражения «Спартака» в домашнем матче с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура РПЛ активизировались разговоры об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Червиченко прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к сербскому наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу.
«Информация об Ивиче в “Спартаке” — бред собачий. Человек прекрасно себя чувствует в “Краснодаре”, идет в лидерах, борется за чемпионство. Нахрена ему этот “Спартак”? Чтобы потратить в три раза больше нервных клеток? Это какое-то сектантство. Почему тренер должен идти в команду с шестого места из “Краснодара”, где все великолепно? Бред», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 год, после чего продал контрольный пакет акций вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну.
«Спартак» после 20 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, уступая 9 очков лидирующему «Зениту». «Краснодар» под руководством Ивича находится на втором месте, отставая от «Зенита» на одно очко.