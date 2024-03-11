Червиченко: Зачем Ивичу «Спартак»? Это бред и сектантство

«Информация об Ивиче в “Спартаке” — бред собачий. Человек прекрасно себя чувствует в “Краснодаре”, идет в лидерах, борется за чемпионство. Нахрена ему этот “Спартак”? Чтобы потратить в три раза больше нервных клеток? Это какое-то сектантство. Почему тренер должен идти в команду с шестого места из “Краснодара”, где все великолепно? Бред», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».