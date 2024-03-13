Стало известно, кто может заменить Ивича в «Краснодаре»

По информации источника, с 40-летним специалистом, который с февраля находится без работы, уже ведутся переговоры. Отмечается, что Мусаеву предлагают возглавить команду до конца сезона.

Также «Краснодар» обращался к Александру Сторожуку, который был главным тренером команды до прихода Ивича, однако тот не готов покидать тульский «Арсенал» ради возвращения в клуб на несколько месяцев.

Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018-го по 2021 год. Под его руководством «быки» дважды выигрывали бронзовые медали РПЛ и дебютировали на групповом этапе Лиги чемпионов.

Последние два года Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе», который смог привести к серебряным медалям национального чемпионата. 1 февраля после разгромного поражения от «Карабаха» (1:7) в четвертьфинале Кубка Азербайджана он подал в отставку по собственному желанию.

Ранее стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Владимиром Ивичем. После зимнего перерыва «быки» не сумели выиграть ни одного матча и уступили «Зениту» лидерство в РПЛ. Накануне «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.