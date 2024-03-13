«Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем

«Краснодар» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

«ФК “Краснодар” благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

12 марта «Краснодар» потерпел неудачу в матче с «Химками» (0:2) и вылетел из Кубка России. После зимней паузы «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и проиграл в южном дерби «Ростову», после чего уступил «Зениту» лидерство в РПЛ.

«Краснодар» после 20 туров находится на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от клуба из Санкт-Петербурга на одно очко.

Под руководством 46-летнего специалиста «Краснодар» провел 48 матчей, в которых одержал 27 побед, 11 встреч свел вничью и в 10 проиграл. До клуба с юга России, с которым серб подписал контракт в январе 2023 года, Ивич работал с греческим ПАОК, английским «Уотфордом» и тель-авивским «Маккаби».