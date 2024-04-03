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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Семин назвал лучшую команду после возобновления РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал команду, которую считает лучшей после возобновления чемпионата России.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Мне больше всех нравится “Ростов”. Они лучше всех подготовились ко второй части чемпионата и поэтому набрали больше всех очков. А это самое главное», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Команда Валерия Карпина прошла в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв «Химки». Там уже известен один участник — это «Динамо», которое одержало победу над «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.

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