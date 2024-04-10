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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Казанский: «Краснодар» собирает сердца нейтральных болельщиков

Главным фаворитом чемпионата России сезона-2023/24 Денис Казанский называет «Зенит».

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Известный спортивный комментатор Денис Казанский высказался о борьбе за чемпионство в оставшихся турах Российской Премьер-лиги.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 24, 13.04.2024, 17:00

Краснодар-Зенит-

«Безусловно, “Зенит” фаворит. И мне кажется, что с точки зрения чемпионства такие победы, как над “Балтикой”, они, конечно, больше внушают оптимизма болельщикам команды, чем такие победы, как над “Нижним”. Но с точки зрения эмоций, а за это мы с вами и любим футбол, здесь, конечно, “Краснодар”, пожалуй, что собирает все сердца нейтральных болельщиков, которые и до этого были с ними», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.

13 апреля в ближайшем туре РПЛ на стадионе «Краснодар» состоится матч лидеров сезона — хозяева арены примут петербургский «Зенит». Матч первого круга между этими командами завершился вничью — 1:1. В составе южан отличился полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян, гол «Зенита» записал на свой счет лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона колумбиец Матео Кассьерра. После 22 проведенных матчей в турнирной таблице лидирует «Зенит», а «Краснодар» отстает от него всего на одно очко.

Не так давно в клубе с юга России появился новый главный тренер — сербского специалиста Владимир Ивича сменил Мурад Мусаев, ранее уже возглавлявший «Краснодар». «Зенит» с 2018 года тренирует Сергей Семак, который помог команде завоевать титул чемпиона России пять лет подряд.

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