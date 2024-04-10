Казанский: «Краснодар» собирает сердца нейтральных болельщиков

«Безусловно, “Зенит” фаворит. И мне кажется, что с точки зрения чемпионства такие победы, как над “Балтикой”, они, конечно, больше внушают оптимизма болельщикам команды, чем такие победы, как над “Нижним”. Но с точки зрения эмоций, а за это мы с вами и любим футбол, здесь, конечно, “Краснодар”, пожалуй, что собирает все сердца нейтральных болельщиков, которые и до этого были с ними», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.