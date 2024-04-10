Казанский: «Краснодар» собирает сердца нейтральных болельщиков
Главным фаворитом чемпионата России сезона-2023/24 Денис Казанский называет «Зенит».
Главным фаворитом чемпионата России сезона-2023/24 Денис Казанский называет «Зенит».
Известный спортивный комментатор Денис Казанский высказался о борьбе за чемпионство в оставшихся турах Российской Премьер-лиги.
«Безусловно, “Зенит” фаворит. И мне кажется, что с точки зрения чемпионства такие победы, как над “Балтикой”, они, конечно, больше внушают оптимизма болельщикам команды, чем такие победы, как над “Нижним”. Но с точки зрения эмоций, а за это мы с вами и любим футбол, здесь, конечно, “Краснодар”, пожалуй, что собирает все сердца нейтральных болельщиков, которые и до этого были с ними», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.
13 апреля в ближайшем туре РПЛ на стадионе «Краснодар» состоится матч лидеров сезона — хозяева арены примут петербургский «Зенит». Матч первого круга между этими командами завершился вничью — 1:1. В составе южан отличился полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян, гол «Зенита» записал на свой счет лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона колумбиец Матео Кассьерра. После 22 проведенных матчей в турнирной таблице лидирует «Зенит», а «Краснодар» отстает от него всего на одно очко.
Не так давно в клубе с юга России появился новый главный тренер — сербского специалиста Владимир Ивича сменил Мурад Мусаев, ранее уже возглавлявший «Краснодар». «Зенит» с 2018 года тренирует Сергей Семак, который помог команде завоевать титул чемпиона России пять лет подряд.