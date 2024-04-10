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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство после двух поражений

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил шансы клуба на чемпионский титул в РПЛ после двух поражений кряду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Динамо
Ростов
Спартак
Зенит
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В предыдущих турах «бело-голубые» дома разгромно проиграли «Ростову» (1:4) и уступили в московском дерби «Спартаку» (1:2), пропустив два мяча в концовке встречи.

«Какой дам процент на чемпионство “Динамо”? Сейчас уже маленький процент. Даже не знаю, сколько. У “Зенита” преимущество в шесть очков, их будет тяжело догнать. Меньше 10 процентов? На сегодняшний день да, меньше 10», — сказал Личка.

Перед игрой со «Спартаком» чешский специалист оценивал шансы «Динамо» на чемпионский титул в 25 процентов.

В последний раз «Динамо» завоевывало титул в 1976 году в весеннем розыгрыше чемпионата СССР. Наилучшим результатом «бело-голубых» в постсоветской истории были серебряные медали в чемпионате России 1994 года.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Лички проведут в воскресенье, 14 апреля, на выезде против «Урала».

Контракт 46-летнего специалиста с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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