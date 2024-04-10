«Зенит» в рамках акции подарит билеты на матч со «Спартаком»

17 апреля состоится ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга объявил об акции, в рамках которой болельщики «сине-бело-голубых» имеют возможность посетить матч бесплатно.

«Сине-бело-голубые объявляют о невероятной акции, которая пройдет в Петербурге 14 апреля. Для получения бесплатного билета на кубковый матч с принципиальным соперником необходимо в ближайшее воскресенье оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у “Газпром Арены”, — говорится в официальном телеграм-канале “Зенита”.

Паспорт болельщика, также известный как Fan ID, — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем ее обладателя. Он требуется для посещения матчей Российской Премьер-лиги. На матчи Кубка России требование оформления Fan ID на данный момент не распространяется.

Первый полуфинальный матч между этими соперниками, прошедший в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». В начале первого тайма счет открыл костариканец Манфред Угальде, подписавший контракт с московским клубом во время зимнего трансферного окна. Во второй половине петербуржцам удалось переломить ход игры — благодаря дублю 18-летнего бразильца Педро «Зенит» одержал победу.

Во втором полуфинале пути РПЛ играют ЦСКА и «Балтика». В Калининграде победу с минимальным счетом одержали армейцы.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.