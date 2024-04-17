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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин назвал трех россиян, которые могут заиграть в «Арсенале»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», «Зенита» и сборной России оценил шансы нынешнего поколения российских футболистов.

Арсенал
ЗенитЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По словам Андрея Аршавина, полузащитники Александр Головин, Арсен Захарян и Сергей Пиняев имеют шансы заиграть в лондонском «Арсенале».

«Головин — сто процентов, он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Далер Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб Английской премьер-лиги», — приводит слова Андрея Аршавина «Спорт-Экспресс».

27-летний Головин выступает за «Монако», 20-летний Захарян — за испанский «Реал Сосьедад». 19-летний Пиняев является игроком московского «Локомотива». Недавно полузащитник «железнодорожников» вошел в число 100 претендентов на премию Golden Boy лучшему молодому игроку года в Европе.

Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе команды из Лондона он провел 144 матча в разных турнирах, в которых забил 31 мяч и сделал 46 голевых передач. Также Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». На его счету 74 матча и 17 забитых мячей в составе сборной России. 3 декабря 2018 года Аршавин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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