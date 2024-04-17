Аршавин назвал трех россиян, которые могут заиграть в «Арсенале»

По словам Андрея Аршавина, полузащитники Александр Головин, Арсен Захарян и Сергей Пиняев имеют шансы заиграть в лондонском «Арсенале».

«Головин — сто процентов, он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Далер Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб Английской премьер-лиги», — приводит слова Андрея Аршавина «Спорт-Экспресс».

27-летний Головин выступает за «Монако», 20-летний Захарян — за испанский «Реал Сосьедад». 19-летний Пиняев является игроком московского «Локомотива». Недавно полузащитник «железнодорожников» вошел в число 100 претендентов на премию Golden Boy лучшему молодому игроку года в Европе.