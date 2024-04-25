«Зенит» отреагировал на слова игрока «Рубина» о деньгах на карту

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Полузащитник команды из Казани Руслан Безруков в послематчевом интервью в шутку сообщил, что футболисты «Рубина» ждут от «Краснодара» «на карту денежки». «Зенит» в телеграм-канале выложил видео интервью Безрукова, добавив после его слов про деньги кадры из фильма «Кавказская пленница».

«Мы осознавали, что “Зенит” будет усиливаться, им нужно побеждать, но задача осталась той же — играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных “стандартах”. Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как “Реалу” в матче Лиги чемпионов с “Манчестер Сити”. “Краснодар”, ждем на карту денежки», — сказал Безруков в эфире «Матч ТВ».