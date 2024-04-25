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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» отреагировал на слова игрока «Рубина» о деньгах на карту

В «Зените» отреагировали на слова футболиста «Рубина», который после победы над сине-бело-голубыми попросил «Краснодар» скинуть на карту деньги.

Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Полузащитник команды из Казани Руслан Безруков в послематчевом интервью в шутку сообщил, что футболисты «Рубина» ждут от «Краснодара» «на карту денежки». «Зенит» в телеграм-канале выложил видео интервью Безрукова, добавив после его слов про деньги кадры из фильма «Кавказская пленница».

«Мы осознавали, что “Зенит” будет усиливаться, им нужно побеждать, но задача осталась той же — играть дисциплинированно, дорабатывать на каждом участке поля и ждать шансов на контратаку или на опасных “стандартах”. Но нужно отметить соперника, они играли очень здорово. Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять, как “Реалу” в матче Лиги чемпионов с “Манчестер Сити”. “Краснодар”, ждем на карту денежки», — сказал Безруков в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» одержал победу со счетом 3:2. Теперь команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего в турнирной таблице «Зенита» на одно очко, набрав 49 баллов.

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