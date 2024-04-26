Кордова прокомментировал отравление игроков «Сочи»

Вчера, 25 апреля, в перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Сочи» на выезде встречался с грозненским «Ахматом» (0:1). Перед встречей главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил о массовом отравлении. По словам испанца, за несколько часов до игры 14 футболистов команды и пять представителей персонала почувствовали недомогание.

Из-за внештатной ситуации «Сочи» приехал на арену в Грозном с опозданием. В итоге игра стартовала примерно на семь минут позже, чем изначально планировалось.

«Необычно то, что игроки отравились за обедом перед таким важным матчем. Интересно то, что все ели одно и то же. Это случайность?», — написал Кордова в одной из своих соцсетей.

До этого матча «Сочи» был единственным клубом, который не проиграл в РПЛ после возобновления чемпионата. Теперь команда Морено отстает от зоны переходных матчей на пять очков. А «Ахмат» одержал вторую победу подряд и поднялся на 12-ю строчку в таблице. Если грозненский клуб не опустится ниже по итогам сезона, то сохранит место в РПЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Сочи» было отказано в переносе выездного матча.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.