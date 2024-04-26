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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Кордова прокомментировал отравление игроков «Сочи»

Венесуэльский нападающий футбольного клуба «Сочи» Серхио Кордова высказался об отравлении команды перед матчем с «Ахматом».

Ахмат
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вчера, 25 апреля, в перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Сочи» на выезде встречался с грозненским «Ахматом» (0:1). Перед встречей главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил о массовом отравлении. По словам испанца, за несколько часов до игры 14 футболистов команды и пять представителей персонала почувствовали недомогание.

Из-за внештатной ситуации «Сочи» приехал на арену в Грозном с опозданием. В итоге игра стартовала примерно на семь минут позже, чем изначально планировалось.

«Необычно то, что игроки отравились за обедом перед таким важным матчем. Интересно то, что все ели одно и то же. Это случайность?», — написал Кордова в одной из своих соцсетей.

До этого матча «Сочи» был единственным клубом, который не проиграл в РПЛ после возобновления чемпионата. Теперь команда Морено отстает от зоны переходных матчей на пять очков. А «Ахмат» одержал вторую победу подряд и поднялся на 12-ю строчку в таблице. Если грозненский клуб не опустится ниже по итогам сезона, то сохранит место в РПЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Сочи» было отказано в переносе выездного матча.

Во время загрузки произошла ошибка.


Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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