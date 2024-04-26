«Зенит» хочет получать от букмекера рекордные 2 млрд рублей в год

Как сообщает РБК Спорт, «Зенит» намерен получать до 2 миллиардов рублей в год по следующему контракту с букмекером.

По данным источника, «Зенит» сейчас ведет переговоры с букмекерскими компаниями Winline и BetBoom. Петербургский клуб пока не устраивает ни одно из их предложений. Обе компании пока готовы платить по контракту чуть больше 1 миллиарда рублей в год. В «Зените» считают, что сумма должна быть почти в два раза больше — расчеты основываются на анализе рынка букмекерской рекламы, который клуб вел на протяжении последнего года. Менеджмент исходит из того, что 75% суммы по контракту будет приходиться на прямые денежные выплаты клубу, а оставшиеся 25% — медийная часть — пойдут на совместные проекты с «Зенитом».

Если петербургский клуб перешагнет порог в 1 миллиард рублей за год контракта с букмекером, то будет претендовать на рекорд по этому показателю. Пока рекордсменом по стоимости ежегодного контракта является московское «Динамо». В 2023 году клуб заключил соглашение с BetBoom, по которому компания стала титульным и беттинговым спонсором команды. Соглашение было подписано на 3,5 года и рассчитано более чем на 3,5 миллиарда рублей.

После 25 проведенных матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но отрыв от «Краснодара» составляет всего одно очко.