«Факел» — «Зенит». Стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 6 мая «Зенит» на выезде сыграет с «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Доровских, Суслов, Брызгалов, Магаль, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Марков, Максимов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«Зенит» занимает первое место в текущем сезоне чемпионата России с 50 очками. «Факел» располагается на 13-м месте, набрав 27 очков. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчей. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.