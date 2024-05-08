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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Факела»: не считаю «Зенит» позором российского футбола

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири в интервью «Чемпионату» поделился мнением о пяти чемпионских титулах «Зенита» подряд и отсутствии достойной конкуренции в РПЛ.

Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Факел"

— Мне вообще без разницы, кто станет чемпионом. Главное, чтобы «Факел» остался в РПЛ. А они пусть свои задачи решают. Я болею за «Факел». Будет странно, если кого-то начну поддерживать.

«Зенит» сейчас теряет очки, соответственно, у конкурентов отличные шансы выйти на первое место. Кто-то этим пользуется? Нет. «Зенит» выигрывает чемпионства пять лет подряд. И это заслуженно. При этом у других клубов всегда есть возможность конкурировать. Но мы этого не видим. Может, вопросы тогда не к «Зениту»?

Почему болельщики в Воронеже кричали с трибун, что «Зенит» — позор российского футбола? Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.

Я не считаю, что «Зенит» — позор нашего футбола. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может, — сказал Квеквескири.

После 27-го тура «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар» и «Динамо». Следующий матч «Зенит» проведет в субботу, 11 мая, дома против ЦСКА.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и находится в двух очках от зоны прямого вылета из РПЛ. Следующий матч воронежцы проведут в воскресенье, 12 мая, дома против «Урала».

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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