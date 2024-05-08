Экс-игрок «Зенита» сравнил молодого Аршавина с Лионелем Месси
Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ из Румынии в интервью «Спорт-Экспресс» поделился воспоминаниями об игре с Андрее Аршавиным.
Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ из Румынии в интервью «Спорт-Экспресс» поделился воспоминаниями об игре с Андрее Аршавиным.
Кирицэ выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год.
«В “Зените” в то время выделялись Аршавин и Кержаков. Еще Быстров был — очень быстро бегал! Если бы в то время уже царил Месси, то я бы сказал, что Аршавин — его копия. Андрей был невероятно техничным футболистом! Я помню, как он развеселил меня, когда покрасил волосы в сине-бело-голубой цвет после того, как мы заняли второе место в чемпионате России. Я тогда просто ухахатывался.
Петржела (главный тренер “Зенита” с 2003 по 2006 год — прим. ред.) повел команду в казино, чтобы отпраздновать. Ненавижу казино, вообще не мое. Из российских ребят помню, что Быстров любил поиграть. Отметили в ресторане, а потом по городу прокатились перед болельщиками», — рассказал Кирицэ.
В 2003 году «Зенит» завоевал серебряные медали чемпионата России, отстав на три очка ЦСКА. В том же сезоне петербуржцы стали победителями единственного в истории розыгрыша Кубка Премьер-лиги.
Кирицэ провел за «Зенит» 66 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В 2010 он завершил карьеру игрока на родине в Румынии и начал работать спортивным агентом.