Экс-игрок «Зенита» сравнил молодого Аршавина с Лионелем Месси

«В “Зените” в то время выделялись Аршавин и Кержаков. Еще Быстров был — очень быстро бегал! Если бы в то время уже царил Месси, то я бы сказал, что Аршавин — его копия. Андрей был невероятно техничным футболистом! Я помню, как он развеселил меня, когда покрасил волосы в сине-бело-голубой цвет после того, как мы заняли второе место в чемпионате России. Я тогда просто ухахатывался.



Петржела (главный тренер “Зенита” с 2003 по 2006 год — прим. ред.) повел команду в казино, чтобы отпраздновать. Ненавижу казино, вообще не мое. Из российских ребят помню, что Быстров любил поиграть. Отметили в ресторане, а потом по городу прокатились перед болельщиками», — рассказал Кирицэ.