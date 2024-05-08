Бубнов: Семак неправильно использует Клаудиньо

«Игра с “Факелом” показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо. Бразилец должен действовать ближе к нападению, а не в середине поля, где ему сильно достается. Да, “Зенит” много контролирует мяч, но из-за этого уменьшается атакующий потенциал. Клаудиньо может обыграть один в один, отдать пас или ударить. Такие навыки очень полезны впереди. Он не игрок стиля “бокс-ту-бокс”.



У сине-бело-голубых есть четыре качественных защитника, еще есть Барриос. Непонятно, почему Семак заставляет Клаудиньо и Вендела так низко садиться при обороне. Никто в чемпионате против команды Семака не атакует большими силами. Из-за оборонительной стратегии бразильцам приходится преодолевать значительные расстояния, что влияет на их эффективность в атаке», — приводит слова Бубнова Sportbox.