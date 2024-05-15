Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Кадис
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
12.05
Факел
Урал
12.05
Оренбург
Локомотив
11.05
Балтика
Динамо
11.05
Зенит
ЦСКА
11.05
Спартак
Краснодар
11.05
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии заявили, что Нино вызывали в сборную для продажи в «Зенит»

Бразильский политик Александр Фрота заявил, что защитник «Зенита» Нино был вызван в национальную команду нечестным путем. Об этом сообщает Itatiaia.com.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В одном из своих выступлений Фрота сравнил назначение федерального депутата Николаса Феррейры на пост главы комитета Палаты по образованию Бразилии с переходом Нино в «Зенит», который произошел минувшей зимой.

— Примерно то же самое сделал Диниз с позором того защитника «Флуминенсе», который играет в «Зените». Тот, кто пробыл в сборной Бразилии две игры. Нино! Нино в сборной Бразилии больше не играет. Диниз знал, что он едет в «Зенит», и взял парня на три игры. После того как парень надел футболку сборной Бразилии и сфотографировался, цена выросла! Он сказал ему: «Пока, не забудь мои 5%. когда приедешь, с первой зарплатой отправишь их мне. Это я тебя туда отправил», — заявил Фрота.

Представители Нино подали на политика иск в гражданский суд Сан-Паулу за клевету. Защитник «Зенита» требует от Фроты компенсации в размере 50 тыс. реалов (890 тыс. рублей).

Нино перешел в «Зенит» в январе из бразильского «Флуминенсе» за пять миллионов евро. 27-летний бразилец провел за клуб из Санкт-Петербурга 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

На родине Нино был капитаном «Флуминенсе», с которым в прошлом году выиграл первый в истории клуба Кубок Либертадорес. Также он является олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. В ноябре прошлого года Нино дебютировал за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (0:1). Еще четыре матча сборной Бразилии он провел на скамейке запасных.

Летом 2023 года сборную Бразилии временно возглавил главный тренер Флуминенсе" Фернандо Диниз, который совмещал оба поста на протяжении полугода.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь