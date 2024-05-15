В Бразилии заявили, что Нино вызывали в сборную для продажи в «Зенит»

В одном из своих выступлений Фрота сравнил назначение федерального депутата Николаса Феррейры на пост главы комитета Палаты по образованию Бразилии с переходом Нино в «Зенит», который произошел минувшей зимой.

— Примерно то же самое сделал Диниз с позором того защитника «Флуминенсе», который играет в «Зените». Тот, кто пробыл в сборной Бразилии две игры. Нино! Нино в сборной Бразилии больше не играет. Диниз знал, что он едет в «Зенит», и взял парня на три игры. После того как парень надел футболку сборной Бразилии и сфотографировался, цена выросла! Он сказал ему: «Пока, не забудь мои 5%. когда приедешь, с первой зарплатой отправишь их мне. Это я тебя туда отправил», — заявил Фрота.

Представители Нино подали на политика иск в гражданский суд Сан-Паулу за клевету. Защитник «Зенита» требует от Фроты компенсации в размере 50 тыс. реалов (890 тыс. рублей).

Нино перешел в «Зенит» в январе из бразильского «Флуминенсе» за пять миллионов евро. 27-летний бразилец провел за клуб из Санкт-Петербурга 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

На родине Нино был капитаном «Флуминенсе», с которым в прошлом году выиграл первый в истории клуба Кубок Либертадорес. Также он является олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. В ноябре прошлого года Нино дебютировал за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (0:1). Еще четыре матча сборной Бразилии он провел на скамейке запасных.

Летом 2023 года сборную Бразилии временно возглавил главный тренер Флуминенсе" Фернандо Диниз, который совмещал оба поста на протяжении полугода.