Ринат Дасаев: Лимит на легионеров надо ужесточать

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров.

«Лимит на легионеров надо ужесточать! Надо делать так, чтобы иностранцев в нашем футболе становилось как можно меньше. Всегда говорил — надо иметь в команде 3−4 легионера, не больше. Должны играть наши русские ребята, а сейчас у них нет движения вперед. У нас есть футбольные школы и академии. Для чего они тогда существуют? России надо, чтобы играли свои футболисты. Тем более, в нынешней ситуации, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем. Дайте шанс нашим! Пускай они играют, учатся, получают практику. У меня мнение такое — лимит нужно менять», — цитирует Дасаева портал Sport24.

14 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит. Сейчас в заявке команды РПЛ не может быть более 14 иностранных футболистов и не более 8 легионеров могут выходить на поле одновременно.

С 1978 по 1988 год Дасаев выступал за московский «Спартак», с которым дважды становился чемпионом СССР и еще пять раз завоевывал серебряные медали. Заключительные годы карьеры вратарь провел в испанской «Севилье», которая купила его у красно-белых за два миллиона долларов. За всю свою карьеру Дасаев провел 229 «сухих» матчей и долгое время возглавлял клуб Льва Яшина, пока в 2015 году его достижение не превзошел вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он провел 91 матч за сборную Советского Союза и был ее основным вратарем в 1980-х годах. В 1982 году Дасаев выиграл награду лучшему футболисту страны, а в 1988 году в cоставе сборной СССР играл в финале чемпионат Европы. Дасаева неоднократно называли в числе лучших вратарей в истории футбола.