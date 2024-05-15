РПЛ назвала топ-10 претендентов на приз лучшему игроку сезона
Тюкавин, Сперцян и Касьерра вошли в топ-10 кандидатов на приз лучшему футболисту сезона в чемпионате России.
Тюкавин, Сперцян и Касьерра вошли в топ-10 кандидатов на приз лучшему футболисту сезона в чемпионате России.
Также на приз претендуют Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Александр Максименко («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел») и Джон Кордоба («Краснодар»).
На первом этапе в голосовании приняли участие болельщики. Победителей в номинациях определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд.
В прошлом сезоне лучшим игроком РПЛ был признан бразильский нападающий Малком, который выступал за «Зенит».
Премия была учреждена в прошлом году и будет вручаться во второй раз. Церемония пройдет 26 мая в Москве.
Ранее РПЛ назвала кандидатов на индивидуальные награды по итогам сезона.
За два тура до окончания чемпионата России турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо» с 53 очками. На втором месте идет «Зенит», отставая от команды Марцела Лички на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», в активе команды 50 баллов.