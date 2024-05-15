РПЛ назвала топ-10 претендентов на приз лучшему игроку сезона

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa23041410ab83a9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&id=456261646&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также на приз претендуют Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Александр Максименко («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел») и Джон Кордоба («Краснодар»).

На первом этапе в голосовании приняли участие болельщики. Победителей в номинациях определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд.

В прошлом сезоне лучшим игроком РПЛ был признан бразильский нападающий Малком, который выступал за «Зенит».

Премия была учреждена в прошлом году и будет вручаться во второй раз. Церемония пройдет 26 мая в Москве.

Ранее РПЛ назвала кандидатов на индивидуальные награды по итогам сезона.