Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Футбол. Еврокубки
2.05
Марсель
Аталанта
Футбол. Еврокубки
2.05
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
2.05
Астон Вилла
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
2.05
Фиорентина
Брюгге
Футбол. Зарубежный
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

РПЛ назвала кандидатов на индивидуальные награды по итогам сезона

Российская Премьер-лига (РПЛ) представила шорт-лист претендентов на премию «Герои РПЛ» сезона-2023/24.

Динамо
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Ростов
Спартак
Рубин
Факел
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Балтика
Урал
Крылья Советов
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Российская Премьер-лига

Премия была учреждена РПЛ в прошлом году и будет вручаться во второй раз. Ее победители будут определены в нескольких номинациях.

Лучший нападающий сезона: Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев (оба — ЦСКА), Бителло («Динамо»), Егор Голенков («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Лучший полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо (все — «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Диего Лаксальт, Луис Чавес (оба — «Динамо»), Данил Пруцев («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»), Антон Миранчук («Локомотив»).

Лучший защитник сезона: Дуглас Сантос («Зенит»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игор Вуячич («Рубин»).

Лучший вратарь сезона: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Лучший гол сезона: Николоз Кутателадзе, Эдгар Севикян (оба — «Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров (оба — «Динамо»), Матиас Перес («Оренбург»), Виктор Давила (ЦСКА): гол в ворота «Факела», гол в ворота «Балтики»; Мохаммад Мохебби, Алексей Миронов (оба — «Ростов»), Фернандо Костанца, Бенхамин Гарре (оба — «Крылья Советов»), Квинси Промес («Спартак»), Антон Миранчук, Максим Глушенков (оба — «Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Дмитрий Рыбчинский («Балтика»).

Лучший голевой пас сезона: Федор Чалов (ЦСКА), Хорхе Карраскаль, Арсен Захарян, Фабиан Бальбуэна (все — «Динамо»), Квинси Промес («Спартак»), Бенхамин Гарре, Александр Солдатенков (оба — «Крылья Советов»), Иван Игнатьев («Сочи»), Вендел, Иван Сергеев (оба — «Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Открытие сезона: Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА), Мохаммад Мохебби («Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Ранее были объявлены кандидаты на звание лучшего игрока и лучшего тренера сезона.

Голосование среди болельщиков проходит с 2 по 14 мая. Церемония вручения наград пройдет 26 мая в Москве.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь