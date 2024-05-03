РПЛ назвала кандидатов на индивидуальные награды по итогам сезона
Российская Премьер-лига (РПЛ) представила шорт-лист претендентов на премию «Герои РПЛ» сезона-2023/24.
Российская Премьер-лига (РПЛ) представила шорт-лист претендентов на премию «Герои РПЛ» сезона-2023/24.
Премия была учреждена РПЛ в прошлом году и будет вручаться во второй раз. Ее победители будут определены в нескольких номинациях.
Лучший нападающий сезона: Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев (оба — ЦСКА), Бителло («Динамо»), Егор Голенков («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).
Лучший полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо (все — «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Диего Лаксальт, Луис Чавес (оба — «Динамо»), Данил Пруцев («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»), Антон Миранчук («Локомотив»).
Лучший защитник сезона: Дуглас Сантос («Зенит»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игор Вуячич («Рубин»).
Лучший вратарь сезона: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).
Лучший гол сезона: Николоз Кутателадзе, Эдгар Севикян (оба — «Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров (оба — «Динамо»), Матиас Перес («Оренбург»), Виктор Давила (ЦСКА): гол в ворота «Факела», гол в ворота «Балтики»; Мохаммад Мохебби, Алексей Миронов (оба — «Ростов»), Фернандо Костанца, Бенхамин Гарре (оба — «Крылья Советов»), Квинси Промес («Спартак»), Антон Миранчук, Максим Глушенков (оба — «Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Дмитрий Рыбчинский («Балтика»).
Лучший голевой пас сезона: Федор Чалов (ЦСКА), Хорхе Карраскаль, Арсен Захарян, Фабиан Бальбуэна (все — «Динамо»), Квинси Промес («Спартак»), Бенхамин Гарре, Александр Солдатенков (оба — «Крылья Советов»), Иван Игнатьев («Сочи»), Вендел, Иван Сергеев (оба — «Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Открытие сезона: Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА), Мохаммад Мохебби («Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»).
Ранее были объявлены кандидаты на звание лучшего игрока и лучшего тренера сезона.
Голосование среди болельщиков проходит с 2 по 14 мая. Церемония вручения наград пройдет 26 мая в Москве.