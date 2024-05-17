Губерниев: Промес преступник и должен сидеть в тюрьме

Ранее в СМИ сообщили, что футболист красно-белых Квинси Промес освобожден из‑под стражи в Дубае под залог.

По данным источника, спортсмен отпущен на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Известно лишь, что Промесу запрещено покидать территорию ОАЭ. Он будет ожидать решение по делу об экстрадиции в Нидерланды на свободе.

«На фига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме.



Сейчас его выпустили из-под стражи на определенных условиях, но покидать страну он все равно не может, потому что скорее всего его ждет экстрадиция в Нидерланды», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

В Нидерландах Квинси Промес приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.