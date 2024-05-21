Орлов назвал фаворита чемпионской гонки перед последним туром РПЛ

«Ну, 70 процентов у “Динамо”, им надо вничью сыграть всего-то. Играют в гостях? Ну и что? “Динамо” сейчас на ходу, они хорошо играют, но надо быть объективным. Ну, “Зениту” надо обыграть “Ростов” и ждать, что там произойдет. Может быть, “Краснодар” сумеет в этом последнем матче. Но, судя по тому, как они с “Сочи” играли, мало уверен», — сказал Орлов.

«Динамо» лидирует у турнирной таблице РПЛ, опережая на один балл «Зенит» и на два балла «Краснодар». Перед заключительным туром все три клуба имеют шансы на чемпионство.

В субботу, 25 мая, «Динамо» отправится в гости к «Краснодару», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом». Матчи последнего тура традиционно будут играться параллельно.

«Динамо» впервые в своей истории может стать чемпионом России. В последний раз бело-голубые завоевывали чемпионский титул в 1976 году в весеннем розыгрыше чемпионата СССР. Наилучшим результатом клуба в постсоветской истории были серебряные медали в чемпионате России 1994 года.

«Краснодар» также никогда ранее не становился чемпионом России. Клуб был основан в 2008 году и через три года начал выступления в РПЛ. Наилучший результатом «быков» являются бронзовые награды в 2015, 2019 и 2020 годах.