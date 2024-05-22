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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

13-я и 14-я команды РПЛ сыграют за право остаться в сильнейшем футбольном дивизионе России с командами из Первой лиги.

Балтика
Факел
Пари Нижний Новгород
Урал
Оренбург
Акрон
Арсенал
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Источник: РФС

Российский футбольный союз 22 мая проведет жеребьевку переходных матчей между командами Российской Премьер-лиги и Первой лиги. Она определит очередность домашних и выездных матчей и пройдет в 18:30 по московскому времени.

Жеребьевка состоит из двух этапов. В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды — РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину помещаются два шара, в одном указано «хозяин», во втором указано — «гость».

Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 29 мая и 1 июня. По регламенту в них встречаются третья и четвертая команды Первой лиги с 14-й и 13-й командами РПЛ. Однако в случае проблем с лицензированием для участия в чемпионате РПЛ в стыковые матчи могут попасть клубы, занявшие в Первой лиге места ниже 4-го.

Так тульский «Арсенал», занимающий 4-е место в Первой лиге, из-за проблем со стадионом пока не получил лицензию. В случае недопуска туляков в стыковые матчи вместе с тольяттинским «Акроном», занимающим 3-е место, попадет столичная «Родина» (5-е место).

Участники стыковых матчей от РПЛ определятся в последнем, тридцатом, туре. Занимающая 15-е место «Балтика» имеет в своем активе 26 очков. Пока она больше всех рискует присоединиться к «Сочи» (16-е место) и вылететь в Первую лигу напрямую. У «Факела» и «Пари НН» — по 29 очков, а у «Оренбурга» и «Урала» — по 30.

В случае попадания в стыковые матчи калининградской «Балтики», которой 2 июня предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России с «Зенитом», бюро исполкома РФС утвердит новые даты для пары стыков с ее участием.

Ранее стало известно о том, что прямые путевки в РПЛ из Первой лиги завоевали махачкалинское «Динамо» и «Химки», занимающие за один тур до финиша чемпионата первое и второе места соответственно.

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