КДК наказал «Динамо» за оскорбления болельщиков в адрес «Зенита»

Во время матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крыльев Советов», завершившегося со счетом 4:1, фанаты бело-голубых скандировали кричалку: «Зенит» — позор российского футбола".

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московское «Динамо» оштрафовано на 40 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита».

Ранее за аналогичные скандирования болельщиков воронежский «Факел» был оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Замыкает тройку призеров «Краснодар», имеющий в своем активе 53 очка. «Динамо» для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко 25 мая в матче заключительного тура РПЛ против «Краснодара». Последний раз московское «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.