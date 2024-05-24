Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Гранада
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Юран: Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся

54-летний специалист в конце апреля покинул пост главного тренера «Пари НН».

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Российский тренер Сергей Юран признался, что с нетерпением ждет возвращения на работу.

«Я перезарядился и готов к работе. Руки уже чешутся. В Нижнем Новгороде тоже был опыт — еще раз подтвердить, что если говорю, что что-то сделаю, то я всегда это делаю. Хочется окунуться в работу. Футбол — это наркотик, поэтому без него никуда. Только не к сожалению, а к счастью», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Последним местом работы Юрана был «Пари Нижний Новгород», который он тренировал с апреля 2023 года по 29 апреля 2024 года. За этот период под руководством 54-летнего специалиста нижегородский клуб провел 43 матча во всех соревнованиях, в которых 13 раз одержал победу, 6 раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.

Ранее Юран возглавлял ставропольское «Динамо», «Шинник», «Химки», «Балтику», «Сибирь», «СКА-Хабаровск», а также латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику». Сергей Юран во время карьеры игрока играл за луганскую «Зарю», киевское «Динамо», и московский «Спартак». Также нападающий выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь