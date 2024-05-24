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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем и капитаном Игорем Акинфеевым.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ПФК ЦСКА

Действующий контракт истекал в конце июня. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. На момент его окончания Акинфееву исполнится 40 лет.

В этом сезоне Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 32 мяча и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре чемпионата, который состоится завтра, армейцы дома сыграют с «Уралом».

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