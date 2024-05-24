Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года

Действующий контракт истекал в конце июня. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. На момент его окончания Акинфееву исполнится 40 лет.

В этом сезоне Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 32 мяча и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.