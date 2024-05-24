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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Станислав Черчесов посетил базу и стадион «Пари НН»

Руководители нижегородского клуба обратились к Черчесову с просьбой посетить базу клуба.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, бывший тренер сборной России Станислав Черчесов посетил базу и стадион «Пари НН».

«Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену — стадион “Нижний Новгород”. По мнению Черчесова наша инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола. Важно доказать это спортивными результатами», — написал Мелик-Гусейнов.

В Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которую посетил известный футбольный тренер.

«Станислав Саламович приезжал на ЦИПР. По дружбе попросили заехать в клуб на тренировку. Побыл час, дал несколько советов и уехал. Ничего особенного», — приводит слова председателя совета директоров «Пари НН» Дмитрия Кондратова «Спорт-Экспресс».

В конце апреля «Пари НН» отправил в отставку с поста главного тренера Сергея Юрана, новым наставником клуба был назначен Саша Илич, ранее работавший с греческим «Атромитосом», софийским ЦСКА, сербскими «Чукаричками» и юношескими сборными Сербии (до 16 и 18 лет).

Перед последним туром Премьер-лиги «Пари НН» находится в зоне стыковых игр, занимая 14-е место в турнирной таблице. 25 мая нижегородцам необходимо набирать очки в гостевом матче с «Крыльями Советов», чтобы гарантировать себе участие в РПЛ в следующем сезоне.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он покинул летом прошлого года. Черчесов возглавлял сборную России по футболу с 2016 по 2021 год.

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