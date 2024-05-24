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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Медина поделился впечатлениями от Москвы после жизни в Нью-Йорке

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина в интервью «Чемпионату» рассказал, в чем главные отличия жизни в Нью-Йорке и Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Москва — прекрасный город. Не хочу сравнивать с Нью-Йорком — это два замечательных города. До перехода в ЦСКА ничего не знал о Москве, потому что для Парагвая Россия — слишком далекая страна. Но семья моей девушки путешествовала ещё по СССР, поэтому они заверили меня, что Москва — чудесная.

Что касается преимуществ, то, наверное, в Нью-Йорке гораздо больше туристов. Плюс, как я уже сказал, чувствую себя здесь безопасно. А еще здесь очень чистые улицы! И снег я полюбил. И сырники! Всегда беру — очень вкусно», — сказал Медина.

До приезда в Россию в 2022 году Медина выступал за клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». Летом 2023 года 27-летний парагваец перешел из ЦСКА в «Спартак».

В этом сезоне Медина провел за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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