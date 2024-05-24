Медина поделился впечатлениями от Москвы после жизни в Нью-Йорке

«Москва — прекрасный город. Не хочу сравнивать с Нью-Йорком — это два замечательных города. До перехода в ЦСКА ничего не знал о Москве, потому что для Парагвая Россия — слишком далекая страна. Но семья моей девушки путешествовала ещё по СССР, поэтому они заверили меня, что Москва — чудесная.



Что касается преимуществ, то, наверное, в Нью-Йорке гораздо больше туристов. Плюс, как я уже сказал, чувствую себя здесь безопасно. А еще здесь очень чистые улицы! И снег я полюбил. И сырники! Всегда беру — очень вкусно», — сказал Медина.