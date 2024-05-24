Артем Дзюба больше не сыграет за «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не полетел с командой на матч против калининградской «Балтики» в 30-м туре российской Премьер-Лиги. Как сообщает Sport24, Дзюба пропустит игру из-за болезни.

Контракт нападающего с железнодорожниками истекает сразу после окончания сезона. Ранее сообщалось, что Дзюба, а также голкиперы Гильерме и Даниил Худяков и защитник Станислав Магкеев покинут «Локомотив» по окончании сезона.

На счету Дзюбы 4 гола и 3 результативные передачи в 21 матче нынешнего розыгрыша РПЛ. Артем перешел в «Локомотив» в «Локомотив» в феврале 2023 года.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. В составе «Зенита» Артем четырежды становился чемпионом России. Также форвард выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 161 мяч, второе место занимает Олег Веретенников (143).

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству забитых мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи.