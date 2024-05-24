Артем Дзюба больше не сыграет за «Локомотив»
Артем Дзюба не сыграет в заключительном 30-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Артем Дзюба не сыграет в заключительном 30-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не полетел с командой на матч против калининградской «Балтики» в 30-м туре российской Премьер-Лиги. Как сообщает Sport24, Дзюба пропустит игру из-за болезни.
Контракт нападающего с железнодорожниками истекает сразу после окончания сезона. Ранее сообщалось, что Дзюба, а также голкиперы Гильерме и Даниил Худяков и защитник Станислав Магкеев покинут «Локомотив» по окончании сезона.
На счету Дзюбы 4 гола и 3 результативные передачи в 21 матче нынешнего розыгрыша РПЛ. Артем перешел в «Локомотив» в «Локомотив» в феврале 2023 года.
Дзюба является воспитанником московского «Спартака», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. В составе «Зенита» Артем четырежды становился чемпионом России. Также форвард выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 161 мяч, второе место занимает Олег Веретенников (143).
За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству забитых мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи.
За один тур до окончания чемпионата «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» занимает 15-е место и для сохранения шансов сыграть в РПЛ в следующем сезоне калининградцам необходимо побеждать «Локомотив» и надеяться, что кто-то из основных соперников — воронежский «Факел» (играет дома с «Ахмат») или «Пари НН» (на выезде с «Локомотива») — проиграет свой матч.