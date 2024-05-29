Стали известны города, претендующие на проведение Суперкубка России

Как сообщает «Матч ТВ», претендентами на проведение Суперкубка России по футболу являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград. Место проведения турнира определит бюро исполкома Российского футбольного союза.

Встреча за Суперкубок России запланирована на 13 июля, трофей разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны. Согласно Положению матча за Суперкубок, опубликованному на сайте Российского футбольного союза, если одна команда победит сразу в двух турнирах, то ее соперником в игре за суперкубок страны станет серебряный призер чемпионата России.

Чемпионом страны по итогам сезона стал «Зенит», он же в Суперфинале Кубка России 2 июня сыграет с калининградской «Балтикой». В случае победы петербургского клуба его соперником по Суперкубку будет серебряный призер чемпионата — «Краснодар».