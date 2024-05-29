Стали известны города, претендующие на проведение Суперкубка России
Названы семь городов, которые могут провести матч за Суперкубок России по футболу этим летом.
Названы семь городов, которые могут провести матч за Суперкубок России по футболу этим летом.
Как сообщает «Матч ТВ», претендентами на проведение Суперкубка России по футболу являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград. Место проведения турнира определит бюро исполкома Российского футбольного союза.
Встреча за Суперкубок России запланирована на 13 июля, трофей разыграют чемпион России и обладатель Кубка страны. Согласно Положению матча за Суперкубок, опубликованному на сайте Российского футбольного союза, если одна команда победит сразу в двух турнирах, то ее соперником в игре за суперкубок страны станет серебряный призер чемпионата России.
Чемпионом страны по итогам сезона стал «Зенит», он же в Суперфинале Кубка России 2 июня сыграет с калининградской «Балтикой». В случае победы петербургского клуба его соперником по Суперкубку будет серебряный призер чемпионата — «Краснодар».
Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. В июле 2023 года обладателем трофея стал «Зенит», в серии послематчевых пенальти переигравший ЦСКА. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. «Зенит» чаще всего побеждал в матче за Суперкубок — восемь раз. На счету ЦСКА семь побед. «Локомотив» трижды обладал трофеем, казанский «Рубин» — дважды, еще один раз Суперкубок был завоеван московским «Спартаком».