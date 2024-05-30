Помощник Семака не считает «Зенит» народной командой

«Не могу назвать “Зенит” народной командой. “Зенит” — команда из Санкт-Петербурга, которая выигрывает чемпионство шестой раз подряд, и я работаю в этой команде. А кто народная команда, я не знаю», — приводит слова Вильяма де Оливейры «РБ Спорт».

Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России сезона-2023/24. Благодаря поражению «Динамо» в матче с «Краснодаром» и победе над «Ростовом» в домашнем матче «Зенит» стал десятикратным чемпионом России, завоевав шестой чемпионский титул подряд.