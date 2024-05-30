Помощник Семака не считает «Зенит» народной командой
Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра поделился своим мнением относительно статуса народной команды для нынешнего чемпиона России.
Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра поделился своим мнением относительно статуса народной команды для нынешнего чемпиона России.
«Не могу назвать “Зенит” народной командой. “Зенит” — команда из Санкт-Петербурга, которая выигрывает чемпионство шестой раз подряд, и я работаю в этой команде. А кто народная команда, я не знаю», — приводит слова Вильяма де Оливейры «РБ Спорт».
Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России сезона-2023/24. Благодаря поражению «Динамо» в матче с «Краснодаром» и победе над «Ростовом» в домашнем матче «Зенит» стал десятикратным чемпионом России, завоевав шестой чемпионский титул подряд.
41-летний бразилец Вильям де Оливейра во время карьеры футболиста выступал в России за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». По завершении карьеры вошел в тренерский штаб Сергея Семака сначала в «Уфе», а затем — в «Зените».