Станислав Черчесов назвал лучшего тренера России

«Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы “Балтика” была третьей, тогда бы я сказал: “Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата”.



Кто лучший игрок? Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», — заявил Черчесов.