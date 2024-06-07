Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Беларусь
Россия
Футбол. Сборные
6.06
Нидерланды
Канада
Футбол. Сборные
6.06
Мексика
Уругвай
Футбол. Сборные
6.06
Гибралтар
Уэльс
Футбол. Сборные
8.06
Словения
Болгария
Футбол. Сборные
8.06
Венгрия
Израиль
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Станислав Черчесов назвал лучшего тренера России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире программы «Все на Матч» назвал лучшего российского тренера по итогам минувшего сезона РПЛ.

Зенит
Балтика
Локомотив
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы “Балтика” была третьей, тогда бы я сказал: “Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата”.

Кто лучший игрок? Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», — заявил Черчесов.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, опередив в последнем туре «Динамо». Команда Сергея Семака набрала за 30 матчей 57 очков, что стало худшим результатом чемпионов с момента создания РПЛ в 2002 году. При этом петербуржцы впервые с сезона-2019/20 оформили «золотой дубль», обыграв в финале Кубка России «Балтику» (2:1).

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал самым результативным игроком сезона в РПЛ по системе «гол+пас», забив 15 мячей и сделав девять результативных передач. Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим игроком сезона по голевым передачам (14).

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь