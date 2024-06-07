Станислав Черчесов назвал лучшего тренера России
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире программы «Все на Матч» назвал лучшего российского тренера по итогам минувшего сезона РПЛ.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире программы «Все на Матч» назвал лучшего российского тренера по итогам минувшего сезона РПЛ.
«Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы “Балтика” была третьей, тогда бы я сказал: “Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата”.
Кто лучший игрок? Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», — заявил Черчесов.
«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, опередив в последнем туре «Динамо». Команда Сергея Семака набрала за 30 матчей 57 очков, что стало худшим результатом чемпионов с момента создания РПЛ в 2002 году. При этом петербуржцы впервые с сезона-2019/20 оформили «золотой дубль», обыграв в финале Кубка России «Балтику» (2:1).
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал самым результативным игроком сезона в РПЛ по системе «гол+пас», забив 15 мячей и сделав девять результативных передач. Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим игроком сезона по голевым передачам (14).