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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Посол Бразилии доволен числом бразильских футболистов в России

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес высказался о бразильских легионерах в российском футболе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между “Зенитом” и “Балтикой”, где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Кажется, девять человек. Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную Бразилии.

Нормально ли иметь столько бразильцев в составе как у “Зенита”? Вполне. У нас на родине во многих командах тоже хватает иностранцев. К примеру, во “Флуминенсе”, за который я болею, сейчас четверо игроков из других стран Южной Америки», — сказал Соарес.

Бразилия является лидером по числу легионеров в чемпионате России. В минувшем сезоне РПЛ сыграли 26 бразильских футболистов. Наибольшим количеством бразильских игроков в России располагает «Зенит», в составе которого без учета Марио Фернандеса числятся восемь бразильцев.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и оформил первый с сезона-2019/20 «золотой дубль». В финале Кубка России петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» (2:1).

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