Посол Бразилии доволен числом бразильских футболистов в России

«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между “Зенитом” и “Балтикой”, где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Кажется, девять человек. Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную Бразилии.



Нормально ли иметь столько бразильцев в составе как у “Зенита”? Вполне. У нас на родине во многих командах тоже хватает иностранцев. К примеру, во “Флуминенсе”, за который я болею, сейчас четверо игроков из других стран Южной Америки», — сказал Соарес.