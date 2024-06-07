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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Лукойла»: «Спартак» станет чемпионом в следующем году

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что «Спартаку» по силам стать чемпионом России в следующем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Сможет ли “Спартак” стать чемпионом в следующем году? Да, конечно! Никаких сомнений!» — сказал Алекперов.

С 2000 года «Лукойл» является титульным спонсором красно-белых. В августе 2022 года нефтяная компания приобрела 100% акций «Спартака» и домашнего стадиона клуба.

Минувший сезон «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, уступив «Зениту» семь очков. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году. В следующем сезоне «Спартаком» будет руководить серб Деян Станкович, который ранее работал в «Црвене Звезде», «Сампдории», и «Ференцвароше».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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