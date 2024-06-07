Президент «Лукойла»: «Спартак» станет чемпионом в следующем году

«Сможет ли “Спартак” стать чемпионом в следующем году? Да, конечно! Никаких сомнений!» — сказал Алекперов.

С 2000 года «Лукойл» является титульным спонсором красно-белых. В августе 2022 года нефтяная компания приобрела 100% акций «Спартака» и домашнего стадиона клуба.

Минувший сезон «Спартак» закончил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, уступив «Зениту» семь очков. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году. В следующем сезоне «Спартаком» будет руководить серб Деян Станкович, который ранее работал в «Црвене Звезде», «Сампдории», и «Ференцвароше».